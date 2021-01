Brahim Diaz a Sky: «Mi sento alla grande. Scudetto? Siamo il Milan, vogliamo vincere sempre»

Il trequartista rossonero Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione del Milan e degli obiettivi

Brahim Diaz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la stagione rossonera e gli obiettivi della squadra. Queste le sue parole:

Sull’ottima partenza – «Il meglio deve ancora venire. Stiamo tutti bene e io mi sento alla grande. Sono contento per il rigore conquistato, per l’assist ma soprattutto per i tre punti e per la squadra»

Sullo scudetto – «Sogno scudetto? Siamo il Milan, basta questa parola per capire che vogliamo vincere sempre, poi si vedrà. Dobbiamo continuare così, partita dopo partita. Siamo primi e vogliamo continuare così»

Sul gruppo – «Siamo un gruppo molto unito e vogliamo fare grandi cose insieme. Sognare si può».