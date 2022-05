Braglia: «Se il Milan fa risultato a Verona ha la strada spianata». Le dichiarazioni del giornalista a Tuttomercatoweb

Simone Braglia ha parlato di questo finale di stagione nella corsa Scudetto. Le sue dichiarazioni sulle ultime gare di Inter e Milan.

«Ostacoli superati? Non penso che sia così. Questa domenica penso sia davvero la giornata decisiva anche perché l’Inter gioca oggi e il Milan ha due giorni di pressione emotiva. Certo che se riuscisse a portare a termine un grande risultato a Verona sarebbe davvero lanciato. Comunque stasera l’Inter deve vincere per forza e vedendo il campionato io non lo darei già per fatto.»