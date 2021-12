Braglia non ha dubbi: «Al Milan manca brillantezza, vi spiego il motivo»

Simone Braglia ha parlato di Milan e Napoli, in vista del match di San Siro, soffermandosi sul momento delle due squadre

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato di Milan, soffermandosi sulle condizioni della squadra in vista del match di San Siro contro il Napoli. Le sue parole.

MILAN E NAPOLI – «Se giudico le prospettive future, devo dire che al Napoli mancheranno per la Coppa d’Africa giocatori importanti. La mancanza di brillantezza del Milan è dovuta allo sforzo di questa prima parte di campionato. Vedremo come influiranno le assenze di certi giocatori, soprattutto per il Napoli. Ad oggi vedo meglio il Napoli per l’ambiente positivo che c’è».