Braglia: «Maignan è un’assenza pesante. De Ketelaere…». Le parole dell’ex calciatore

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW di Mike Maignan e Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex calciatore sul Milan:

«Maignan come carisma e personalità è uno dei più rappresentativi dopo Ibrahimovic. E’ un’assenza pesante in termini di carisma. Il suo è un infortunio pesante. Credo che con quella corporatura lì i tempi possano dilatarsi rispetto a uno più normale. Su De Ketelaere dico che anche di Tonali si dicevano le stesse cose, poi abbiamo visto come è cresciuto»