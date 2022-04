Braglia: «Leao? Resterà al Milan almeno fino al 2024»

A TMW Radio, durante Maracanà, l’ex portiere Simone Braglia ha parlato di vari temi tra cui il Milan, Pioli, Leao e Ibrahimovic

«Ogni settimana si cambiano i pronostici, quindi per un verdetto preciso bisognerà attendere il finale di campionato. A livello di obiettivi in questo momento le società hanno più a cuore arrivare tra le prime quattro, lo scudetto diventa un plus».

LEAO- «La società in questi anni ha sempre espresso il proprio modus operandi. Se il giocatore non vorrà rinnovare, rimarrà fino al 2024 per poi andare via a zero. Nel calcio moderno bisogna prendere ormai in considerazione il poco attaccamento alla maglia dei giocatori e il fattore economico»

RITIRO IBRA – «Ibra farebbe comodo in qualsiasi società, anche a livello dirigenziale. Dopo quest’anno potrebbe prendere in considerazione di appendere le scarpe al chiodo, ma qui dipende dalla sua volontà. Potrebbe tornare utile come responsabile dell’area tecnica».

PIOLI – «Sì, Pioli ha fatto un grandissimo lavoro da dopo il lockdown. Da lì è nato il Milan che ora lotta per il vertice. Per il percorso che ha fatto meriterebbe di vincere il campionato»