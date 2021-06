Braganca Milan, i rossoneri pronti ad un’offerta per lo Sporting Lisbona

Il Milan non perde d’occhio Braganca, giovane centrocampista di proprietà dello Sporting Lisbona. Maldini prepara l’offerta

Il Milan non perde d’occhio Braganca, giovane centrocampista di proprietà dello Sporting Lisbona. Il regista, che recentemente è arrivato in finale con il Portogallo U21 insieme a Leao, sarebbe il profilo perfetto per il centrocampo di Pioli.

Nei prossimi giorni Maldini potrebbe presentarsi a Lisbona con un’offerta ufficiale intorno ai 10 milioni di euro.