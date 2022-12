Mutti su De Ketelaere: «Gli serve più tempo, ma è un talento». Le parole dell’ex allenatore

Bortolo Mutti ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex tecnico sul calciatore del Milan:

«I margini di crescita sono enormi. Gli serve più tempo, ma è un talento. Un giocatore che ritroveremo a livelli alti. Il peso della maglia e di una squadra come il Milan lo hanno frenato. Non vedo comunque un grande problema, poi sta a lui trovare quel carattere per dare il meglio di se»