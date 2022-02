Borja Valero: «Derby più importante per il Milan. Se l’Inter vince…»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Borja Valero ha parlato dell’atteso derby di Milano tra Inter e Milan in programma sabato. Queste le parole dell’ex centrocampista nerazzurro a Tutti Convocati.

«Il derby è una cosa unica. A questo punto è più importante per il Milan per accorciare e anche dal punto di vista psicologico. Se vince l’Inter il vantaggio aumenta e per il Milan sarebbe complicato poi vincere il campionato».