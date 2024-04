Borja Valero consiglia il Milan: «Per il futuro pensi a sistemare queste due cose». Le sue parole negli studi di DAZN

Intervenuto negli studi di DAZN, Borja Valero si proietta sul derby di Milano tra Milan e Inter del prossimo 22 aprile. Le sue dichiarazioni.

BORJA VALERO – «Vittoria dello scudetto dell’Inter nel derby? Credo che, se succede, comunque il Milan debba andare oltre questa possibilità. Pensare a quello che sarà il suo futuro, con o senza Pioli, cercando un nuovo attaccante e provando a fare una squadra migliore per tornare ad essere vicini a vincere. Per l’Inter penso che sarebbe una cosa molto positiva, che possa dare qualcosa in più per l’anno dopo».