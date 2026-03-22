Borghi analizza il momento del Milan: «Vittoria sul Torino irrinunciabile, ma serve un’evoluzione»

Borghi analizza la vittoria dei rossoneri sul Torino, sottolineando come la squadra di Allegri debba compiere un salto di qualità nel gioco

Il successo ottenuto dai rossoneri contro il Torino di Roberto D’Aversa continua a far discutere gli addetti ai lavori. Attraverso il proprio canale YouTube, il giornalista e telecronista Stefano Borghi ha commentato l’andamento del match di San Siro, evidenziando luci e ombre della prestazione offerta dagli uomini di Massimiliano Allegri, allenatore livornese che ha basato la prima parte di stagione sulla ricerca di una solida quadra tattica.

Secondo l’analisi di Borghi, il Diavolo aveva virtualmente chiuso la pratica sul punteggio di 3-1, approfittando anche degli errori individuali commessi dai difendenti granata e dal portiere avversario. Tuttavia, la gestione del finale ha destato qualche preoccupazione, poiché la compagine meneghina ha permesso agli avversari di rientrare in partita. Un passaggio cruciale della riflessione riguarda l’episodio del rigore concesso ai piemontesi, definito «sottile» ma legittimo, esattamente come quelli assegnati recentemente ai nerazzurri rivali.

L’opinione del giornalista è che, nonostante si tratti di una vittoria fondamentale arrivata dopo un grande dispendio di energie, il club di via Aldo Rossi debba guardare oltre il semplice risultato. Sebbene Massimiliano Allegri sia stato abile a stabilizzare il gruppo a inizio anno, la critica principale riguarda la crescita collettiva all’interno del campionato, necessaria per non restare fermi ai progressi iniziali.

Le dichiarazioni integrali di Stefano Borghi

«Il Milan sul 3-1 l’aveva presa la partita perchè poi il Torino era ricaduto anche negli errori individuali dei suoi difendenti e del portiere ma al di là di tutto questo il Milan aveva la partita in mano ma ha permesso al Torino di rientrarci. L’episodio del rigore è un episodio sottile, non me la sentirei di parlare di vero e proprio caso arbitrale, però i rigori assegnati alla Juventus e al Torino sono rigori non lampanti, non solari ma entrambi legittimi. Al di là del rigore il Milan ha rischiato di mettere a repentaglio tutto fino alla fine. È stata una vittoria irrinunciabile e in questo c’è un po’ di fatica in cui ha speso veramente tanto per arrivare a questi punti. Come ho già detto Allegri è stato bravo a trovare la quadra ad inizio anno ma poi è rimasto li e invece bisogna evolvere all’interno della stagione».