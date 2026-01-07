Borghi parla così in vista della sfida tra Milan e Genoa: «I rossoneri devono mantenere solidità e pazienza. Credo che…»

Borghi, sul suo canale Youtube, parla così in vista della sfida di San Siro tra Milan e Genoa: ecco le sue parole

La Serie A Enilive si prepara a chiudere il girone d’andata con un turno infrasettimanale che potrebbe ridisegnare gli equilibri al vertice. Il Milan, impegnato nella rincorsa all’Inter, ospiterà il Genoa a San Siro con l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato nelle ultime uscite. Stefano Borghi, intervenuto sul suo canale YouTube, ha presentato la sfida evidenziando come la squadra di Massimiliano Allegri debba mantenere i nervi saldi e non farsi tradire dalla fretta di sbloccare il risultato.

Secondo il telecronista di Sky Sport, i rossoneri hanno trovato un equilibrio basato sulla concretezza, un elemento che sta risultando decisivo per la loro marcia trionfale. Il Milan arriva infatti da una striscia d’oro che ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente, ma la partita contro i liguri nasconde le solite insidie tipiche di un finale di girone dove le energie, fisiche e mentali, iniziano a scarseggiare.

Borghi, fiducia e pazienza: la formula per battere il Genoa

Borghi ha le idee chiare su quale debba essere l’atteggiamento tattico del Diavolo: «Il Milan, così come il Napoli, deve continuare sulla falsariga delle ultime due partite di campionato: con pazienza, con estrema solidità e poi con il cinismo per colpire nei momenti determinanti». Il giornalista ha ricordato come, anche in sfide apparentemente meno brillanti contro Hellas e Cagliari, la squadra sia riuscita a portare a casa l’intera posta in palio proprio grazie a questa capacità di saper soffrire e attendere il varco giusto.

Il vero obiettivo per la squadra rossonera, secondo Borghi, non è solo la vittoria, ma la conferma di una mentalità ormai matura: «Credo che il piano sarà più o meno lo stesso: il Milan deve dimostrare di aver ritrovato quella focalizzazione che gli ha permesso di fare questo straordinario cammino con sedici partite di campionato senza sconfitte». Chiudere il girone d’andata con un successo permetterebbe al Milan di lanciare un segnale fortissimo alle avversarie, dimostrando che la solidità allegriana è ormai un marchio di fabbrica difficile da scalfire.

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e su Lottomatica.