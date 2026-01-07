Mercato Milan, è caccia al difensore: sul taccuino di Tare si aggiunge un nuovo nome dalla Premier League. Ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, Tare continua la ricerca di un nuovo difensore e sul suo taccuino si aggiunge un nuovo profilo dalla Premier League

Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa con la calma dei forti, forte di un secondo posto a un solo punto dall’Inter. I numeri sorridono al Milan: seconda miglior difesa e secondo miglior attacco del torneo. Una base solidissima per puntare alla quota 86 punti, la cifra che secondo l’allenatore garantirà lo Scudetto. Per raggiungere questo traguardo, Allegri non chiede colpi “fantasiosi”, ma rinforzi funzionali e concreti, preferendo la sostanza all’estetica per mantenere l’equilibrio costruito con il suo staff.

Sul fronte entrate, tramontate o quasi le piste che portavano a Skriniar e Gatti per via delle eccessive difficoltà di dialogo con Fenerbahce e Juventus, il Direttore Sportivo Igli Tare è tornato a bussare alla porta del Liverpool. L’obiettivo è Joe Gomez, difensore esperto e atleticamente pronto che piace moltissimo ad Allegri per la sua duttilità. Al momento, però, i Reds non hanno ancora aperto alla cessione e il Milan spera che la volontà del calciatore possa sbloccare l’impasse nei prossimi giorni.

Mercato Milan, tra l’occasione Disasi e il sogno Murillo: le mosse di Tare

In alternativa, il mercato offre opportunità a costi contenuti come Axel Disasi. Il centrale francese è attualmente fuori rosa al Chelsea e scalpita per ritrovare il campo. Sebbene non sia la primissima scelta di Allegri, il tecnico ha dato parere positivo: «Solido e preciso» è l’identikit che emerge dalle valutazioni a Milanello. Su Disasi c’è però la forte concorrenza della Roma, che sarebbe pronta ad acquistarlo a titolo definitivo, mentre gli intermediari continuano a spingere per la soluzione rossonera.

Sullo sfondo resta viva anche una pista più esotica ma affascinante: quella che porta a Murillo del Nottingham Forest. Il giovane brasiliano classe 2003 è un profilo che stuzzica molto la fantasia di Tare, ma la trattativa si preannuncia in salita. Il club inglese gode di un’ottima solidità finanziaria e, come sottolineato dagli addetti ai lavori: «Il difensore può andare via solo con eventuali opportunità importanti dal punto di vista economico». Il Milan osserva, pronto a colpire se le condizioni dovessero diventare favorevoli.