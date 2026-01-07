Kim Milan, Bergonzini, su La Gazzetta dello Sport, parla così dell’interesse dei rossoneri per il difensore del Bayern Monaco

Il mercato invernale del Milan potrebbe accendersi con un nome che evoca grandi ricordi per gli amanti della Serie A: Kim Min-jae. Il difensore, eletto miglior centrale del campionato italiano nella stagione dello scudetto del Napoli, sta vivendo un periodo complicato in Germania. Come riportato da Elmar Bergonzini su La Gazzetta dello Sport, il rapporto tra il calciatore e il Bayern Monaco non è mai decollato, trasformandosi in una «bella storia d’amore rimasta ipotetica». Nonostante l’investimento faraonico dei bavaresi, Kim non è riuscito a imporsi come leader, finendo spesso ai margini delle rotazioni tecniche.

Il giornalista esperto di calcio tedesco ha sottolineato come l’ex Napoli sia passato rapidamente dall’essere un punto di riferimento inamovibile a un elemento costantemente messo in discussione. Sotto la guida di Tuchel prima e di Kompany poi, le gerarchie lo hanno visto scivolare dietro profili come Upamecano e Tah, rendendo la sua permanenza in Baviera sempre più precaria. Il Milan osserva con attenzione, consapevole che il giocatore ha voglia di riscatto e conosce perfettamente il calcio italiano.

Kim Milan, l’ostacolo stipendio: il Bayern deve aiutare i rossoneri

Tuttavia, l’operazione presenta delle criticità economiche non indifferenti, legate soprattutto ai costi di gestione del cartellino e dell’ingaggio. Bergonzini è stato chiaro: «Ora lo vuole il Milan, ma per prenderlo serve che i tedeschi partecipino al pagamento dello stipendio, che per i rossoneri è davvero troppo alto». Con un guadagno che si aggira intorno ai 7-9 milioni di euro netti a stagione, Kim è abbondantemente fuori dai parametri salariali imposti dalla proprietà RedBird.

La trattativa potrebbe decollare solo se il Bayern Monaco accettasse di cedere il giocatore in prestito, contribuendo a coprire una parte consistente dell’ingaggio. Per il Milan si tratterebbe dell’innesto ideale per la difesa di Massimiliano Allegri, portando esperienza, fisicità e una conoscenza tattica già collaudata. Resta da capire se i bavaresi, che non intendono svendere il calciatore, apriranno a questa formula nei giorni conclusivi della finestra di mercato.