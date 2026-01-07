Pellegatti e i suoi dubbi sul futuro: «Bisognerà capire tante cose, dall’ingaggio di Kostic al futuro di Camarda…»

Pellegatti, sul suo canale Youtube, ha parlato così del Milan e delle strategie dei rossoneri sul futuro: da Kostic a Camarda

Il mese di gennaio si conferma un periodo nevralgico per il futuro della stagione. Se da un lato il campo impone ritmi serrati per consolidare la classifica, dall’altro le scrivanie del calciomercato diventano il teatro di trattative serrate. In questo clima di attesa, Carlo Pellegatti ha analizzato le possibili mosse del Milan, evidenziando come la società sia sempre molto attenta a monitorare profili internazionali che possano garantire qualità e prospettiva.

Al centro delle riflessioni del giornalista c’è la ricerca di un rinforzo che possa dare nuova linfa al reparto offensivo. L’attenzione si è spostata su un nome emergente del calcio balcanico, che ha già attirato l’interesse di diversi osservatori europei. Pellegatti ha espresso apertamente i propri dubbi e le proprie speranze sulla fattibilità dell’operazione, sottolineando l’importanza di non farsi sfuggire profili di questo spessore.

Pellegatti, il mirino su Andrej Kostic: l’identikit del nuovo talento

Entrando nel dettaglio del mercato in entrata, Pellegatti ha dichiarato: «Sono curioso di capire se il Milan affonderà il colpo per Andrej Kostic del Partizan, giocatore davvero interessante e giovanissimo». Il giovane talento serbo viene osservato con grande attenzione, poiché le sue caratteristiche tecniche potrebbero integrarsi bene negli schemi di gioco rossoneri, offrendo un’alternativa valida e futuribile.

Secondo il giornalista, la dirigenza dovrà valutare attentamente i tempi dell’intervento: «Bisognerà capire se il Milan tenterà l’affondo con questo giocatore che viene definito come un Vlahovic giovane e che sembra un giocatore veramente interessante». L’accostamento al bomber juventino carica di aspettative la possibile trattativa, rendendo il profilo di Kostic uno dei più caldi per questa finestra invernale.