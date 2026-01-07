Rinnovo Maignan: patto d’acciaio fino al 2031 tra videochiamate e diplomazia. Cosa manca per la firma

Rinnovo Maignan, conferme definitive: accordo totalmente trovato tra le parti. Per la fumata bianca manca solo la firma e l’ufficialità

La telenovela legata al futuro di Mike Maignan sembra essere arrivata ai titoli di coda, con un finale che premia la costanza del club rossonero. Secondo quanto rivelato da Pietro Mazzara, la sceneggiatura che vedeva il portiere francese lontano da Milano è stata riscritta grazie a un’intesa verbale di massima raggiunta nelle ultime ore.

Rinnovo Maignan, i dettagli della nuova offerta: un quinquennale secco

Il Milan ha modificato sostanzialmente la proposta rispetto a quella che un anno fa aveva causato il gelo tra le parti. La strategia di Igli Tare e della dirigenza è chiara: blindare l’estremo difensore con un contratto a lungo termine che ne riconosca lo status di leader assoluto.

Scadenza: Non più un triennale con opzione, ma un quinquennale secco fino al 30 giugno 2031 .

Non più un triennale con opzione, ma un . Ingaggio: La base fissa viene pareggiata a quella di Rafael Leão, ovvero 5,5 milioni di euro più bonus, che permetteranno a Maignan di toccare la vetta dei 7 milioni complessivi.

Dietro il “Sì”: l’effetto Allegri e il fattore Filippi

Il cambio di rotta di Maignan, descritto come un calciatore dal carattere notoriamente complicato, non è solo economico. Come riportato da Pietro Mazzara, il “corteggiamento” serrato di Massimiliano Allegri ha fatto breccia nella mente del francese. Mike ha percepito la crescita di una squadra competitiva e ha trovato una sintonia tecnica totale con il preparatore Claudio Filippi, figura chiave nel suo percorso quotidiano a Milanello.

Mancano solo i passaggi formali e le firme. Il club, scottato dalle tensioni passate, sta mantenendo il massimo riserbo per annunciare l’accordo solo a giochi fatti, seguendo il “modello Saelemaekers”.

