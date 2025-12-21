Borghi anticipa il nome dell’arbitro che dirigerà la sfida tra Milan e Como in Australia: ecco chi sarà

Borghi parla della sfida tra Milan e Como, che si giocherà in Australia, e rivela chi sarà l’arbitro del match: ecco le parole del giornalista

Il Milan si prepara a un impegno internazionale dal forte sapore commerciale e mediatico: la sfida contro il Como che, salvo sorprese, andrà in scena a Perth. Una trasferta lunghissima che vedrà gli uomini di Massimiliano Allegri protagonisti in Australia, un evento che porta con sé curiosità ma anche riflessioni critiche. Stefano Borghi, giornalista di Sky, ha acceso i riflettori su un dettaglio non trascurabile: la partita sarà diretta da un fischietto della confederazione asiatica, una scelta che impatta inevitabilmente sull’immagine della competizione.

Secondo Borghi, il candidato numero uno per arbitrare il Milan in terra australiana è Alireza Faghani. Nonostante l’arbitro sia iraniano, risiede da anni in Australia ed è considerato uno dei profili più autorevoli a livello internazionale. Allegri e i suoi ragazzi potrebbero dunque trovarsi di fronte a un direttore di gara esperto, già visto all’opera in contesti prestigiosi come l’ultimo Mondiale nella sfida tra Portogallo e Uruguay, dove la sua conduzione è stata definita incensurabile.

Borghi, Un direttore di gara internazionale per il Milan di Allegri

Tuttavia, l’idea di vedere una partita tra club italiani diretta da una terna completamente straniera e legata alla federazione locale desta qualche perplessità. Se da un lato il valore di Faghani non si discute, dall’altro resta il dubbio su quanto questa scelta possa influenzare la percezione di un match che resta, a tutti gli effetti, un confronto tra realtà storiche del nostro calcio.

Per il Milan di Allegri, la priorità resterà comunque quella di mantenere alta la concentrazione nonostante il fuso orario e le particolarità logistiche. La gestione della gara e il rapporto con un arbitraggio diverso dagli standard europei saranno un test interessante per la maturità del gruppo rossonero, chiamato a dare spettacolo anche dall’altra parte del mondo.