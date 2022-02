ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Anne-Laure Bonnet intervenuta a Sky Sport, ha detto la sua sui francesi del Milan protagonisti nella vittoria del derby:

«Dovete fidarvi dei francesi. L’ho seguita con tanta tesione, è la partita di cui si è parlato tanto in Francia, mi fa piacere vedere Giuroud in questa forma e Maignan non è una sorpresa ma una certezza»