Boniface Milan, fine della trattativa? Le parole di Simone Rolfes del Leverkusen.

La lunga e travagliata vicenda di Victor Boniface e il Milan si conclude con un epilogo inaspettato. L’attaccante nigeriano, che aveva fallito le visite mediche con il club rossonero, è ufficialmente di ritorno in Germania, una mossa che, secondo il Bayer Leverkusen, mette fine a ogni possibile trattativa. A confermarlo è stato il responsabile sportivo delle “aspirine”, Simon Rolfes, che ha rilasciato dichiarazioni decisive al quotidiano tedesco Bild.

“Se Boniface torna al Leverkusen, allora l’affare con il Milan salterà. Non è un grande segreto,” ha affermato senza mezzi termini Rolfes. Parole che spazzano via ogni speranza di un ripensamento da parte del club tedesco. Dopo che il Diavoloaveva chiesto una rinegoziazione dei termini dell’accordo, ipotizzando un prestito a condizioni più vantaggiose per cautelarsi dai problemi fisici riscontrati nel ginocchio del giocatore, il Bayer Leverkusen ha chiuso la porta in maniera categorica.

L’ipotesi di una nuova formula, che era circolata nelle ultime ore, viene smentita in modo perentorio. “Non credo che accadrà,” ha ribadito Rolfes, spegnendo di fatto qualsiasi possibilità di riaprire la trattativa. Il dirigente tedesco ha anche espresso la sua fiducia nel futuro di Boniface, nonostante le recenti perplessità del Milan. “Le sue condizioni sono recentemente migliorate rispetto all’inizio. Boni deve continuare a crescere. Crediamo che possa fare progressi. Ma deve fare i passi necessari.”

Questa presa di posizione segna la fine di uno dei gialli di mercato più intriganti dell’estate. Il Milan dovrà ora virare su altri obiettivi per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il sogno di avere un centravanti con la potenza e il fiuto del gol di Boniface si è infranto contro la rigidità delle visite mediche e la fermezza del Bayer Leverkusen. I tifosi rossoneri dovranno attendere per scoprire chi sarà il prossimo attaccante a indossare la maglia del Diavolo.