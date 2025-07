Boniface Milan, interesse concreto per l’attaccante! Lui il nuovo obiettivo di Tare? Ultime. Segui gli aggiornamenti

Il calciomercato Milan si muove con decisione sul mercato degli attaccanti e il nome di Victor Boniface del Bayer Leverkusen è balzato prepotentemente in cima alla lista dei desideri. Secondo le indiscrezioni raccolte da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero già avviato i primi contatti per il centravanti nigeriano, inserendolo tra i nove profili attentamente monitorati per rinforzare il reparto offensivo.

L’interesse del Milan per Boniface non è casuale. Il giocatore, classe 2000, possiede caratteristiche tecniche e fisiche che si sposano perfettamente con l’identikit del nuovo numero 9 cercato dalla dirigenza. La sua potenza fisica, la capacità di attaccare la profondità, il fiuto del gol e l’abilità nel gioco associativolo rendono un profilo estremamente completo e versatile, ideale per l’assetto tattico che il Milan intende proporre. La sua crescita esponenziale in Bundesliga, dove ha dimostrato di essere un attaccante moderno e prolifico, lo ha messo sotto i riflettori di molti grandi club europei, ma il Milan sembra voler fare sul serio.

Un altro fattore che rende Boniface un obiettivo concreto è il suo costo non proibitivo. Sebbene il Bayer Leverkusen sia una bottega cara, la valutazione del giocatore rientrerebbe nei parametri economici stabiliti dal club di Via Aldo Rossi. Questo aspetto è fondamentale in un’ottica di mercato sostenibile, che il Milan ha dimostrato di voler perseguire negli ultimi anni, combinando investimenti miraticon la valorizzazione dei giovani talenti.

Tuttavia, un’ombra si allunga su questa potenziale operazione: la storia clinica di Victor Boniface. Il centravanti ha dovuto affrontare alcuni infortuni nel corso della sua carriera, e questo rappresenta il principale dubbio per la dirigenza milanista. La solidità fisica è un requisito imprescindibile per un ruolo così dispendioso come quello del centravanti, e il Milan, prima di affondare il colpo, vorrà sicuramente avere tutte le garanzie del caso riguardo alle sue condizioni fisiche attuali e future. Ogni operazione di mercato porta con sé dei rischi, e in questo caso, la valutazione medica approfondita sarà cruciale per determinare la fattibilità dell’affare.

L’arrivo di Boniface rappresenterebbe un segnale forte per il mercato rossonero, dimostrando la volontà di investire su un giocatore con grandi margini di crescitae un futuro promettente. I prossimi giorni e settimane saranno decisivi per capire se i contatti iniziali potranno trasformarsi in una trattativa concreta e se il Milan riuscirà a superare le incertezze legate agli infortuni per portare uno dei centravanti più interessanti del panorama europeo a San Siro. L’obiettivo è chiaro: trovare il nuovo leader dell’attacco per la prossima stagione, e Boniface ha tutte le carte in regola per esserlo.