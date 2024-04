Boniface Milan, pressing incessante ma il prezzo può schizzare alle stelle! Gli aggiornamenti sull’attaccante

Tra gli attaccanti accostati al calciomercato Milan in vista della prossima sessione estiva c’è anche Victor Boniface, centravanti che si sta mettendo in mostra in questa stagione con la maglia del Bayer Leverkusen.

Il Diavolo continua a monitorarne la crescita ma il prezzo potrebbe schizzare alle stelle in queste ultime settimane. La squadra di Xabi Alonso dopo campionato e coppa nazionale potrebbe vincere anche l’Europa League, trofeo che impennerebbe il costo del cartellino di Boniface.