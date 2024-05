Morto Schnellinger: l’ex difensore e bandiera del Milan si è spento a 85 anni, con i rossoneri 334 presenze

Milan in lutto per la scomparsa all’età di 85 anni di Karl-Heinz Schnellinger, come riportato da SportMediaset. L’ex calciatore tedesco aveva giocato in Italia con la maglia del Mantova e della Roma per poi consolidarsi con la maglia rossonera dal 1965 al 1974. 334 presenze e 3 gol per la bandiera rossonera che ha conquistato col Diavolo otto titoli tra cui una Coppa dei Campioni e una Intercontinentale.

La redazione di Milannews24 porge le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari per la triste perdita.