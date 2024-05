Saelemaekers coccolato da Thiago Motta: «Ricordo quando sei arrivato dal Milan, non è facile cambiare testa. Hai la mia stima». Le parole sull’ex Milan

L’ex Milan Saelemaekers è stato elogiato da Thiago Motta a DAZN dopo il pareggio per 3-3 contro la Juventus.

PAROLE – «Come ho giocato da prima punta mister? Bella domanda (ride, ndr). Come sempre sincerità e onestà: non hai fatto male, ma puoi far meglio. Ricordo quando sei arrivato dal Milan, so che non è facile cambiare la testa. Ha voluto venire e dimostrare il suo valore, l’ha fatto, anche nel gruppo. È un ragazzo che può giocare da esterno, a centrocampo. Fuori dal campo si è inserito molto bene, merita tutto e gli auguro il meglio. Ha la mia stima, ogni tanto sono stato molto esigente ma lui è intelligente e lo capisce».