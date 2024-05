Guirassy Milan, NOVITÀ sulla clausola per portarlo in rossonero! Ma la concorrenza aumenta: le ultime sull’attaccante rossonero

Tra gli attaccanti seguiti maggiormente dal calciomercato Milan c’è sicuramente Guirassy, nome fortissimo soprattutto nella scorsa sessione invernale.

L’attaccante ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro e come riportato da Sky Germania il calciatore è alla portata di tanti top club tra cui l’Atletico Madrid e anche il Borussia Dortmund. Le prossime settimane saranno decisive in vista della sessione estiva. Grande stagione per l’attaccante con 30 gol in 30 presenze.