Ganz al Memorial Claudio Lippi: «Effetto strano tornare al Vismara. Pioli? Bisogna ringraziarlo e sul nuovo attaccante…». Le parole dell’ex allenatore

L’ex allenatore del Milan Women Ganz ha parlato a margine del Memorial Claudio Lippi analizzando la stagione del Milan e le prossime mosse di calciomercato. Le parole ai microfoni di calciomercato.it.

PAROLE – «È stata una bella serata, un momento dove abbiamo ricordato ancora una volta Claudio, che oltre ad esser stato un ottimo giornalista e super tifoso del Milan era anche bravo a giocare a pallone. Quando succedono queste cose sono dure da digerire, coltiviamo l’importanza della famiglia, dei sentimenti e di tenersi strette le persone a cui vogliamo bene».

RITORNO AL VISMARA – «Effetto strano e particolare, ho allenato qui per 5 anni ed è sempre bello tornare anche a giocare. Ho fatto mezz’ora stasera sotto una pioggia forte, ma sono contento della mia prestazione».

SUL FUTURO – «Spero ancora di allenare, sarà un’estate di valutazioni e dove capirò quale tipo di progetto potrà affascinarmi di più, però sì certamente voglio continuare ad allenare».

SUL NUOVO ATTACCANTE – «Sì, al Milan servirebbe una nuova punta, giovane e forte che possa fare almeno 20 gol, in grado di fare la differenza. Poi a parlare sarà come sempre il campo, quindi saprà scegliere bene la dirigenza».

SU PIOLI – «Bisogna ringraziare Stefano per quello che ha fatto, mi ricordo quando arrivò nel 2019, ha risollevato ambiente e squadra vincendo poi un grande campionato. Quest’anno ha fatto una buona stagione, ma ci aspettavamo di più nelle Coppe e lo sa anche lui. Invece di guarda al futuro, iniziamo a ringraziare per Pioli per quello che ha fatto, poi arriverà un altro allenatore e ci penserà lui a migliorare le cose».