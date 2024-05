Calafiori a DAZN: «Stagione memorabile, devo ringraziare Thiago Motta. Futuro con lui? Vi dico questo». Le parole del terzino

Riccardo Calafiori ha così parlato a Dazn dopo Bologna Juve: di seguito le parole dell’obiettivo del calciomercato Milan.

LE PAROLE – «Porto nel cuore tutta la stagione perché è stata memorabile. È stato un peccato non vincere, ma non possiamo rimpiangere nulla. Io devo solo ringraziare Thiago Motta. Il gol lo cercavo dall’intera stagione e ne ho fatti due. Devo solo dire grazie, dal primo giorno mi hanno accolto benissimo qui. Futuro con Thiago Motta? Non so niente ancora, nemmeno se resta o meno».