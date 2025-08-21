Boniface Milan, sistemati gli ultimi dettagli: accordo chiuso! Le ultimissime. Segui gli aggiornamenti di mercato sui rossoneri

Il calciomercato del Milan si infiamma e un nuovo, clamoroso colpo di scena sembra ormai imminente. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio su X, il club rossonero avrebbe definito anche gli ultimi dettagli per l’arrivo di Victor Boniface, l’attaccante nigeriano classe 2000 proveniente dal Bayer Leverkusen. L’operazione, che da giorni era data per in fase avanzata, sarebbe ora a un passo dalla conclusione definitiva: mancherebbero infatti solo le visite mediche per formalizzare il trasferimento.

La trattativa, gestita dal nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha subìto una rapida accelerazione negli ultimi giorni, convincendo il club tedesco a cedere uno dei suoi talenti più promettenti. Boniface, punta di grande fisicità e con un ottimo fiuto del gol, è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione in Bundesliga e il suo arrivo a Milano rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni del Diavolo in vista del nuovo anno. L’attaccante, noto per la sua potenza e versatilità, si integrerebbe perfettamente nel nuovo schema di gioco di Massimiliano Allegri, il tecnico toscano che ha fatto ritorno sulla panchina milanista per inaugurare un nuovo ciclo.

L’operazione Boniface si inserisce in un contesto di mercato molto dinamico per il Milan, che sotto la guida del tandem Allegri-Tare sta cercando di rinforzare la rosa in ogni reparto. L’obiettivo è costruire una squadra in grado di competere su più fronti, tornando a lottare per i massimi traguardi sia in Italia che in Europa.

Il popolo rossonero attende ora con ansia la fumata bianca per l’ufficialità, un annuncio che darebbe il via libera a una delle acquisizioni più interessanti di questa sessione estiva. Le visite mediche, passaggio di routine ma fondamentale, sono l’ultimo tassello che separa Boniface dall’indossare la maglia del Milan. L’attesa è alta per un giocatore che ha dimostrato il suo valore e che ora è pronto a raccogliere una nuova sfida in uno dei club più blasonati al mondo.