Boniface, accordo verbale tra Milan e Bayer: cosa manca per chiudere al 100%

Boniface dal Bayer Leverkusen al Milan, ore decisive per chiudere definitivamente il trasferimento dell’attaccante

Il Milan si avvicina a grandi passi all’ingaggio di Victor Boniface, il potente attaccante nigeriano attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Secondo le ultime indiscrezioni, un accordo verbale è stato raggiunto tra il club rossonero e la società tedesca. L’operazione, che si preannuncia come uno dei colpi più interessanti di questa sessione di calciomercato, prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a quasi 30 milioni di euro.

Nonostante l’intesa tra le due società, la trattativa non è ancora chiusa al 100%. Il motivo risiede nella necessità di definire i termini contrattuali con l’entourage del centravanti classe 2000. Le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli e si prevede che i dialoghi proseguiranno intensamente nelle prossime ore, con la speranza di arrivare a una fumata bianca nel più breve tempo possibile.

Chi è Victor Boniface e perché interessa al Diavolo

Victor Boniface, il 23enne talento nigeriano, si è messo in luce come uno dei bomber più promettenti del calcio europeo. Le sue doti fisiche, unite a un’ottima tecnica e a un fiuto del gol non comune, lo hanno reso un profilo ideale per rinforzare l’attacco del Milan. Nella scorsa stagione, il centravanti si è distinto non solo per la sua capacità di segnare, ma anche per il suo contributo al gioco della squadra, dimostrando grande intelligenza tattica. La sua forza e la sua visione di gioco potrebbero essere un valore aggiunto per l’undici del tecnico Massimiliano Allegri, che cerca un giocatore in grado di alternarsi con i titolari o di assumere un ruolo da protagonista assoluto.

L’arrivo di Boniface al Milan, se finalizzato, rappresenterebbe un passo significativo nella strategia di mercato del club, volto a ringiovanire e a dare nuova linfa alla rosa. I tifosi del Diavolo sono in trepida attesa di sapere se il giovane attaccante vestirà la maglia rossonera, sperando che possa portare un contributo decisivo per le prossime sfide in campionato e in Europa. La fonte dell’operazione, Matteo Moretto, noto giornalista di mercato, ha confermato il progresso della trattativa, alimentando l’ottimismo nell’ambiente milanista.