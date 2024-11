Bonera a Milan Tv: «Il risultato non fa piacere ma prestazione ottima. Su Camarda e Alex Jimenez dico...»

Bonera, allenatore del Milan Futuro, ha parlato nel post-partita della gara pareggiata 2-2 contro l’Arezzo: le dichiarazioni

Daniele Bonera, tecnico del Milan Futuro, ha commentato così il pareggio dei rossoneri contro l’Arezzo:

PAROLE – «Dispiace per il risultato ma la prestazione mi è piaciuta. Finchè abbiamo tenuto fisicamente abbiamo combattuto ad armi pari ed eravamo in vantaggio, peccato per il gol su calcio piazzato ma devo fare i coplimenti alla squadra per l’approccio e per la continuità di prestazione. Paloschi merita questo riconoscimento perché è un ragazzo serio, sempre disponibile e con il sorriso sulla labbra. Un giocatore che mi piace, attento e che è una nota positiva per il settore giovanile. Camarda? Nota positiva la presenza in prima squadra. Alex Jimenez? Nel bene e nel male, sposta gli equilibri. Gli voglio bene ma deve fare uno step mentale: anche la spinta finale non mi è piaciuta e glielo ho detto subito. Perchè ha fatto una grande prestazione e poteva rovinarla. Fa parte anche questo del mio lavoro. Sono contento e soddisfatto perché creare queste situazioni contro l’Arezzo non è facile. Dobbiamo continuare su questa strada».