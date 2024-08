Bonera a Milan Tv: «Linea comune con Fonseca, ecco cosa ho chiesto alla squadra»

Daniele Bonera, tecnico del Milan Futuro, ha parlato a Milan TV in vista della gara di Coppa Italia Serie C contro il Lecco

AMICHEVOLI ESTIVE – «Abbiamo avuto delle buonissime indicazioni, abbiamo visionato tanti giocatori, anche quelli della Primavera con i quali abbiamo iniziato. Questo progetto ci vedrà impostati in questo, cercare di crescere i ragazzi dalla Primavera al Milan Futuro e dal Milan Futuro alla Prima Squadra. È un mese di lavoro intenso, devo dire che i ragazzi mi rendono orgoglioso»

COSTRUZIONE DELLA ROSA -«L’abbondanza è sempre un bene per un allenatore, poi dopo dovrò fare scelte. Il fatto che qualche ragazzo con la Prima Squadra si sia ritagliato già dei momenti importanti fa parte dei nostri obiettivi»

PERCORSO DA ALLENATORE – «È sicuramente il passo che volevo fare, farlo con questa maglia è qualcosa di impensabile. Sono rossonero da sempre, il fatto di poter gestire una squadra a tutti gli effetti, in maniera individuale, è uno degli obiettivi che mi ero prefissato quando ho iniziato questa carriera, prima da collaboratore e ora da responsabile»

FONSECA – «Con mister Fonseca abbiamo condiviso la prima settimana di lavoro, riunioni con lo staff e con lui per capire qual è l’idea. Avremo una linea comune che ci porterà a fare cose simili. Poi ovviamente ci sarà la mia personalizzazione e quelle che saranno un po’ le caratteristiche dei ragazzi che avrò a disposizione per ogni singola partita. Sarà un cantiere aperto tutto l’anno»

OBIETTIVO – «Da parte nostra ci sarà l’obiettivo di passare questo turno di Coppa Italia. Ci sono difficoltà logistiche, qualche ragazzo è rientrato dagli Stati Uniti con la Prima Squadra, ancora non so se qualcuno farà parte del gruppo per la partita. Però devo dire che sono qui mi danno ampie garanzie per far sì che possa uscire una buona partita»

RICHIESTA ALLA SQUADRA – «Massimo impegno, quello l’ho detto ai ragazzi fin dal primo giorno. Disponibilità totale, per le esigenze della prima squadra. E grande entusiasmo. Vestendo questa maglia così giovani bisogna contraddistinguersi per l’entusiasmo, quello fuori di dubbio»

CAMPIONATO – «Sarà un campionato che ci vede appunta alla nostra prima edizione, quindi con tutte le difficoltà del caso, vedi anche altre società che hanno iniziato con delle difficoltà. Ma io sono uno positivo, cerco sempre di vedere il lato buono. Quello che mi ha messo a disposizione la società fino ad oggi è qualcosa di impensabile per la categoria. Nessuna scusa, cerchiamo di fare un campionato importante»