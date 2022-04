Bonan: «Milan deludente sotto l’aspetto del carattere»

Bonan: «Il Milan è stato deludente sotto l’aspetto del carattere». Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Alessandro Bonan ha parlato così del Milan dopo il pareggio contro il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«Ieri il Milan mi ha deluso sotto l’aspetto del carattere. Il Bologna non si è solamente chiuso. Il Milan ha il difetto di addormentarsi un po’ e di esprimersi al meglio sul campo… Si vede Leao che è un po’ superficiale, Messias che non è in palla da subito, Giroud fa la sponda e poco altro e non viene sfruttato a sufficienza. Ieri sotto ritmo, li vedevo rallentare ieri e tornare indietro: per vincere queste partite serve una marcia in più. Non so se il Milan si sia un po’ seduto. Il pubblico e le vittorie di Inter e Napoli avrebbero dovuto dare una spinta in più a questa squadra, ma non è di questo la colpa: il Milan non ha pagato l’emozione.»