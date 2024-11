Bonan spiega su Leao: «Fonseca non è pazzo: il portoghese in panchina ma poi...»

Le dichiarazioni di Alessandro Bonan sulla panchina di Leao: «Fonseca non è pazzo: il portoghese in panchina ma poi…»

PAROLE – «Credo che Fonseca non sia pazzo. Io sono sicuro che Fonseca sappia che Leao è il più forte giocatore del Milan. Perché Leao è il più forte giocatore del Milan, è quella che fa la differenza. Anche qui serve capire se il fatto di averlo messo in panchina facendolo entrare dopo sia stato veramente il preciso piano strategico dell’allenatore, e alla fine ha avuto ragione lui. Perché poi Leao è entrato, ha segnato, ha fatto segnare, ha giocato bene.

Però in ogni caso io penso in assoluto, il migliore giocatore di una squadra debba partire titolare. Quindi ieri, quando mi è stato detto, ero proprio in studio, che sarebbe partito dalla panchina, sono rimasto un po’ spiazzato. In tutto questo ha alla fine avuto ragione Fonseca e bisogna dirlo.

Poi c’è tutto un resto. Il Milan ieri mi è piaciuto in attacco. Oltretutto mi è piaciuto Abraham. Ieri Abraham ha fatto la miglior partita in maglia rossonera e questo per esempio potrebbe anche aprire scenari ad una soluzione offensiva diversa con Abraham e Morata insieme. Forse Morata sgravato anche da questo peso di dover comunque lottare in attacco, fare a sportellate con gli avversari, potrebbe portarlo ad esprimere anche la sua cifra tecnica, perché in certi casi è anche superiore».