Bonan duro: «Cagliari eccezionale, ma spiccano gli errori del Milan. Sembra quasi incredibile dopo Madrid…». Il commento del giornalista

Bonan a Sky Sport ha commentato la prestazione del Milan contro il Cagliari. Queste le parole del giornalista.

LE PAROLE – «Il Cagliari si è preparato mentalmente per una prestazione eccezionale. Ha commesso qualche errore in difesa, ma spiccano quelli del Milan che si pensava fosse all’altezza della situazione. Sembra quasi incredibile una prestazione come quella di Madrid e poi partita di oggi (ieri ndr)».