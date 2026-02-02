Bologna Milan, arriva un’altra brutta notizia: Pulisic non convocato per la sfida. Ecco il motivo

Bologna Milan, da Sky Sport arriva un’altra brutta notizia: Pulisic non è stato convocato per la sfida di campionato

Le speranze di vedere Christian Pulisic in campo al Dall’Ara sono svanite definitivamente nel pomeriggio di oggi. Come riferito dall’inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano, il calciatore statunitense ha lasciato il centro sportivo di Carnago mentre il resto dei compagni ultimava i preparativi per la partenza verso l’Emilia. Nonostante i tentativi di recupero estremo, lo staff medico e Massimiliano Allegri hanno preferito non rischiare, considerando che l’infiammazione non è ancora rientrata.

Bologna Milan, infermeria piena: emergenza totale per Allegri

L’assenza del numero 11 rossonero aggrava una situazione già critica per il reparto offensivo del Milan. Di Stefano ha confermato che il problema fisico non è stato smaltito: «Lo statunitense, alle prese con una borsite all’ileopsoas, si aggiunge a Saelemaekers e Gimenez nella lista degli indisponibili». Una defezione pesante che riduce drasticamente le rotazioni a disposizione del tecnico, proprio nel momento in cui è sfumato anche l’acquisto di Mateta per i noti problemi al ginocchio del francese.

Per la sfida di domani sera, Allegri dovrà fare di necessità virtù, affidandosi probabilmente al duo Loftus-Cheek e Nkunku, con Rafael Leao che resta in forte dubbio per una maglia da titolare. Con tre attaccanti fuori dai giochi e il mercato che non ha portato rinforzi last-minute, il Milan si presenta a Bologna con gli uomini contati: «Il resto della squadra partirà invece a breve alla volta di Bologna», ha concluso il giornalista, sottolineando come Pulisic resterà a Milano per proseguire le terapie.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: Nkunku Loftus-Cheek col Bologna. Salta l’affare per Mateta