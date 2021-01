Bologna-Milan, dubbio sulla trequarti alle spalle di Ibra: Pioli deciderà tra più opzioni che al momento si presentano tra i tanti problemi

Bologna-Milan, dubbio sulla trequarti alle spalle di Ibra: Pioli deciderà tra più opzioni che al momento si presentano tra i tanti problemi. Tuttosport di questa mattina a pag. 13 apre ad una serie di possibilità, alcune decisamente innovative ed imprevedibili.

OCCASIONE PER MALDINI- Brahim Diaz non sta benissimo, ha lavorato a parte e nella giornata di oggi se ne valuteranno le condizioni, intanto Pioli pensa ad una mossa a sorpresa ovvero quella di Maldini trequartista, un po’ per necessità ed un po’ per rilanciare le quotazioni del ragazzo, richiesto in Serie B. Maldini è un trequartista puro, come riporta il quotidiano e quindi sarebbe per lui un’occasione, dato il coraggio di Pioli nel provare soluzioni nuove.