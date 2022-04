Bologna, De Leo: «Vogliamo dare continuità alla prova contro il Milan». Le dichiarazioni del vice di Mihajlovic

Emilio De Leo del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni:

RISULTATI – «Dobbiamo dare continuità al punto di Milano. I ragazzi si sono calati con l’atteggiamento giusto in una partita difficile, non credo sia stato solo lato emotivo. Ora serve fare un passo in più verso concretezza e vittoria che ci manca da un po’. Anche Mihajlovic ci ha detto di tornare in campo con lo spirito battagliero che abbiamo messo contro il Milan. Contro la Sampdoria dobbiamo dimostrare di avere più voglia di vincerla. Una vittoria ci darebbe consapevolezza. Loro sono bravi ne giro palla e nel creare densità in mezzo al campo. In questo Giampaolo è un maestro ma non devo dirlo».