Bodo-Glimt, è caso diplomatico per un ex compagno di Hauge

Bodo-Glimt, è caso diplomatico sfiorato tra l’ex club di Hauge e il Kayserispor: in ballo ci sarebbe stato Kasper Junker

Attraverso una nota inviata dal Bodø/Glimt al quotidiano Avisa Nordland, il club norvegese si sarebbe lamentato dell’offerta ricevuta dai turchi del Kayserispor per l’attaccante Kasper Junker, ritenuta non adeguata per modalità e termini.

Sull’ex compagno del milanista Jens Petter Hauge si era mosso anche il Crotone ma il centravanti ha preferito restare in Norvegia. «Siamo ovviamente delusi dal fatto che non sia stato possibile mettere in atto una transizione nei tempi stabiliti, soprattutto perché l’offerta era soddisfacente e Kasper desiderava trasferirsi» conclude la nota del Bodo.