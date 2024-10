Boban: «Inter superiore alla Juve, ma Yildiz e Gatti hanno cambiato la partita. Spettacolo bellissimo e molto strano»

Boban ha commentato a caldo per Sky Sport il rocambolesco pareggio tra e Inter e Juve per 4-4. Le dichiarazioni dell’ex Milan

Boban, ex campione del Milan, a Sky Sport ha commentato a caldo il rocambolesco pareggio tra Inter e Juve per 4-4.

LE DICHIARAZIONI – «Inter e Juve ci hanno offerto spettacolo bellissimo e molto strano come logica calcistica. Se mi dicevano che dopo un quarto d’ora la Juve sarebbe stata capace di fare 4 gol, avrei risposto che non capivano nulla di calcio. La Juve ha avuto carattere, l’Inter ha dimostrato di essere superiore: nel secondo tempo ogni volta che si affacciava in area faceva quasi gol. Con l’entrata in campo di Yildiz la partita è cambiata, poi Gatti ha dato tanta più sicurezza al reparto rispetto a Danilo. Non ho capito questa scelta».