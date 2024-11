Boban su Fofana: «Reijnders non può fare filtro con il francese, che tra poco ha bisogno di un polmone d’acciaio»

Boban su Fofana: «Tra poco avrà bisogno di un polmone d’acciaio». Queste le dichiarazioni dell’ex giocatore del Milan negli studi di Sky

Le dichiarazioni di Boban negli studi di Sky Sport riguardo Youssouf Fofana e la sua presenza costante e imprescindibile nel Milan di Fonseca.

PAROLE – «L’intuizione dei 4 attaccanti contro l’Inter è stata strepitosa, però non puoi giocare così tutto l’anno. Nessuno mai nella storia è riuscito, né tantomeno ci riuscità Fonseca. Con 4 attaccanti non ce la fai. Ma soprattutto, se tu avessi un Desailly-Fofana in mezzo, più questi qua dietro, velocissimi, difensori top, bene, puoi fare comunque, qualsiasi cosa. Così non ce la farai mai, perché Reijnders è un otto, alle volte si sente di fare il 10, perché ha quei colpi veramente da 10. Quindi non può fare filtro insieme a Fofana. Fofana muore fra un po’, bisogna mettergli il polmone d’acciaio poverino. Già Bennacer e Fofana ce la fanno a tenere magari molto più in due, allora magari Reijnders lo metti più avanti, però sono 3 centrocampisti».