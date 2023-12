Boateng vuole continuare: «Sono pronto a fare di più. Ecco cosa accadrà a gennaio». Le parole del difensore

Il difensore Jerome Boateng, attualmente svincolato, era stato proposto al mercato Milan e adesso è tornato a parlare a SID.

PAROLE – «E’ chiaro che il mio percorso calcistico non è ancora finito. Non posso dire esattamente dove andrò dopo ma sono sicuramente pronto a fare di più. Tutto deve essere sempre perfetto. Sarà in inverno, ne sono fermamente convinto».