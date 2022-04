Biscardi: «L’Inter rischia più del Milan. Entrambe falliscono un tipo di partita». Le parole del giornalista a TMW

Il noto giornalista Maurizio Biscardi ha preso la parola ai microfoni di TMW Radio: le sue dichiarazioni sulla corsa per il tricolore tra Inter e Milan.

«Io penso che rischia di più l’Inter. Se perde rischia di essere fuori dalla lotta scudetto. Il Milan invece anche se perdesse comunque resta in corsa. Io noto che entrambe le squadre falliscono le partite fondamentali quando giocano dopo. In questa statistica non si può non pensare a qualche colpa dell’allenatore.»