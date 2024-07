Bilancio Milan, i conti SORRIDONO: utile da OLTRE 10 milioni di euro! La STIMA sui ricavi del 2023/24

Bilancio Milan, i conti SORRIDONO: utile da OLTRE 10 milioni di euro! La STIMA sui ricavi ottenuti dalla stagione 2023/24

Il Milan ottiene ottimi risultati anche dal bilancio del 2023/24, il quale, dopo quello del 2023/24 chiuso in positivo 6,1 milioni di euro, si prepara ad aumentare ancora di più il positivo, fino ad arrivare ad una cifra tra i 10 e i 20 milioni di euro. È questa la stima fatta da Calcio e Finanza.

I DETTAGLI – Nel dettaglio, il fatturato secondo le stime dovrebbe aggirarsi tra i 435 e i 440 milioni di euro, in crescita di oltre 30 milioni di euro rispetto alla passata stagione e comprensivo di oltre 56 milioni di euro di ricavi da gestione diritti dei calciatori (di cui quasi 52 milioni di euro di plusvalenze, dato relativo principalmente alla cessione di Sandro Tonali al Newcastle).

In particolare, a spingere verso l’alto le entrate saranno la crescita dei ricavi commerciali, con l’entrata in vigore dei nuovi contratti con Puma ed Emirates da circa 30 milioni a stagione ciascuno, e appunto le plusvalenze, praticamente assenti nei conti della stagione 2022/23. In leggero calo i ricavi da stadio e in netto calo i ricavi da diritti tv.

Dal punto di vista invece dei costi, anche le spese sono stimate in crescita rispetto alla stagione 2022/23. Si registrano in particolare, secondo le stime, maggiori ammortamenti – dovuti agli ingenti investimenti sul mercato con l’arrivo, su tutti, di calciatori come Pulisic, Chukweze, Okafor, Loftus-Cheek, Musah e Rejinders.

Il risultato della gestione ordinaria secondo le stime di Calcio e Finanza dovrebbe aggirarsi quindi intorno a un utile tra i 10 e i 20 milioni di euro. Il dato finale dipenderà molto probabilmente anche dalla gestione della fine del rapporto con Stefano Pioli e con il suo staff e da eventuali accantonamenti legati al suo ultimo anno di contratto.