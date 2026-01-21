Biglietti Milan Inter, aperta la vendita per l’attesissimo derby di ritorno: ecco i prezzi e tutte le info utili

L’attesa è quasi finita. Con l’arrivo di marzo, i riflettori di San Siro torneranno ad accendersi per il match più sentito dell’anno: il Derby di Milano. Valida per la 28ª giornata di Serie A, la sfida numero 246 tra Milan e Inter si preannuncia decisiva per le ambizioni scudetto dei rossoneri di Massimiliano Allegri e dei nerazzurri guidati da Cristian Chivu. Sebbene data e ora ufficiali debbano ancora essere confermate dalla Lega, il club rossonero ha già aperto le vendite dei tagliandi, strutturando un piano dettagliato per permettere ai propri tifosi di assistere all’evento.

La società ha precisato che per questa partita non sarà consentito il cambio nominativo. I biglietti sono acquistabili attraverso i canali ufficiali (sito web, Casa Milan, Flagship Store e circuiti VivaTicket), seguendo una rigida scaletta di prelazione che premierà in primis il cuore pulsante del tifo rossonero.

Biglietti Milan Inter, fasi di vendita e novità: dal Fast Track allo Sports Pub

La vendita è partita con la gestione degli abbonati del Secondo Verde, per poi estendersi progressivamente. «Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di martedì 20 gennaio e fino alle 23.59 di giovedì 22 gennaio, ogni abbonato potrà acquistare 1 biglietto aggiuntivo», recita il comunicato ufficiale. Seguiranno poi le finestre dedicate ai Milan Club (dal 21 gennaio) e ai possessori di CRN Card (dal 23 gennaio), prima dell’eventuale vendita libera prevista per il 26 gennaio.

Oltre ai classici settori, il Milan mette a disposizione i servizi Matchday Upgrades per migliorare l’esperienza allo stadio. Tra questi spicca il Fast Track, che a partire da 9€ permette di «evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato». Un’altra novità assoluta è lo Sports Pub, un’area in stile inglese all’interno dell’impianto dove vivere il post-partita: «vivi l’atmosfera elettrizzante del matchday che si fonde con l’accoglienza di un pub moderno e dalla ricca offerta di cibo e bevande». Per chi cerca il massimo dell’esclusività, restano attive le opzioni del Club 1899 con servizi di hospitality di alto livello.