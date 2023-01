Biglietti Milan Femminile Inter: info e dettagli per l’acquisto

Nuovo appuntamento con la Serie A femminile delle rossonere di Maurizio Ganz, ed è uno dei più attesi della stagione. Il Milan, reduce da tre vittorie consecutive in campionato, ospita l’Inter per il secondo Derby stagionale. Una sfida che avrà implicazioni importanti di classifica, anche in vista della seconda fase della stagione. Una partita che si giocherà al PUMA House of Football – Centro Sportivo P. Vismara sabato 28 gennaio alle 14.30. In uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, le rossonere avranno bisogno della spinta di tutto il popolo rossonero per continuare l’ottimo momento di forma e conquistare tre punti importanti.

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Inter al prezzo di 10€ (5€ per gli Under 12). I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l’opzione “Trova rivenditore”, è possibile filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-INTER

SABATO 28 GENNAIO ORE 14.30

PUMA HOUSE OF FOOTBALL – CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€ (5€ UNDER 12) – CLICCA QUI