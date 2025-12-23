 Bierhoff parla così di Allegri e Fullkrug: le sue parole
HANNO DETTO

Bierhoff ne è sicuro: «Fullkrug è l’attaccante giusto per Allegri». E sul tecnico rossonero dice questo

Bierhoff, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sempre più vicino al Milan

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha parlato così del Milan e dell’arrivo di Niclas Fullkrug. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Bierhoff tra Allegri e Fullkrug

L’UOMO GIUSTO PER ALLEGRI «Se Allegri voleva una prima punta capace di creare spazi, di far sentire la sua presenza e di vedere la porta, l’ha trovata».

LA SCOSSA DI MAX «È un allenatore di grande esperienza che sa mettere bene la squadra in campo e che ha vinto tantissimo. Mi aspettavo che avrebbe dato una scossa e che avrebbe riportato la giusta mentalità».

