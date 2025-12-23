 Bierhoff elenca le caratteristiche di Fullkrug: le parole
Bierhoff parla di Fullkrug e descrive le caratteristiche dell’attaccante tedesco

11 minuti ago

Bierhoff, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sempre più vicino al Milan

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha parlato così del Milan e dell’arrivo di Niclas Fullkrug. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Bierhoff elenca così i pregi di Fullkrug

UN CENTRAVANTI VECCHIO STILE «Una classica prima punta, un centravanti vecchio stile che può essere molto utile in un sistema di gioco che prevede un attaccante centrale che faccia da punto di riferimento».

I PREGI «La bravura nelle sponde e la presenza in area di rigore. Quando viene cercato con cross dalle fasce, di testa ne prende molte perché ha tempismo e sa anticipare il diretto marcatore. Tecnicamente è bravo e non molla mai».

