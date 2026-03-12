Connect with us

HANNO DETTO

Biasin e l’elogio ad Allegri: «Riesce a capire le partite, comprende i punti deboli degli avversari. Sull’interesse del Real Madrid…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

1 ora ago

on

By

Biasin

Biasin, nel suo editoriale per Tmw, parla così di Massimiliano Allegri e del suo fondamentale lavoro al Milan: le sue parole

Nel suo consueto editoriale per TMW, Fabrizio Biasin è tornato a riflettere sul momento del Milan all’indomani della vittoria nel derby. Il giornalista ha affrontato con schiettezza le polemiche arbitrali legate al contatto subito da Samuele Ricci, invitando ad accettare il verdetto dei direttori di gara senza doppie misure, per poi dedicare un lungo e accorato elogio al lavoro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Diavolo.

«Nella nota trasmissione dove gli arbitri assolvono loro stessi hanno detto “Ricci nel derby non ha commesso alcun fallo da rigore”. Ed è giusto ascoltare ed accettare quel che dicono. Perché non è che ti possono piacere solo quando ti danno ragione, gli arbitri. E, quindi, ok, tutto giusto. […] Allegri è una sorpresa solo per chi non ha capito chi è Allegri, ovvero uno dei migliori tecnici in circolazione da tanto tempo. E se pensate “non fa giocare bene il suo Milan” limitate il ragionamento a un aspetto che certamente ha una sua importanza, ma arriva molto dopo altre questioni».

Biasin, gestione, comunicazione e il corteggiamento delle big europee

Secondo Biasin, il valore di Allegri trascende la pura estetica del gioco, risiedendo nella capacità di gestire il gruppo e leggere i momenti della partita come pochi altri al mondo. Qualità che, non a caso, avrebbero attirato nuovamente l’interesse dei club più prestigiosi a livello internazionale, confermando lo status d’élite dell’allenatore toscano.

«Allegri riesce a trasmettere la sua idea di calcio? Eccome se ci riesce. Allegri è bravo a capire le partite e gestire i 90 minuti? Eccome, comprende punti di forza e punti deboli dei suoi avversari meglio di chiunque altro. Allegri è bravo a comunicare? Eccome, non si mette quasi mai in situazioni complicate e mai si aggrappa agli alibi, anche quando potrebbe. Allegri dà valore a ogni componente della sua rosa? Sì, non esclude nessuno, lavora con quel che ha. E infatti lo corteggia il Real (è così)».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Furlani Furlani
Ultimissime Milan31 secondi ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Furlani e Allegri studiano le mosse per il futuro. Kean, Kim e non solo…

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO3 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×