Biasin e l’elogio ad Allegri: «Riesce a capire le partite, comprende i punti deboli degli avversari. Sull’interesse del Real Madrid…»

Biasin, nel suo editoriale per Tmw, parla così di Massimiliano Allegri e del suo fondamentale lavoro al Milan: le sue parole

Nel suo consueto editoriale per TMW, Fabrizio Biasin è tornato a riflettere sul momento del Milan all’indomani della vittoria nel derby. Il giornalista ha affrontato con schiettezza le polemiche arbitrali legate al contatto subito da Samuele Ricci, invitando ad accettare il verdetto dei direttori di gara senza doppie misure, per poi dedicare un lungo e accorato elogio al lavoro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Diavolo.

«Nella nota trasmissione dove gli arbitri assolvono loro stessi hanno detto “Ricci nel derby non ha commesso alcun fallo da rigore”. Ed è giusto ascoltare ed accettare quel che dicono. Perché non è che ti possono piacere solo quando ti danno ragione, gli arbitri. E, quindi, ok, tutto giusto. […] Allegri è una sorpresa solo per chi non ha capito chi è Allegri, ovvero uno dei migliori tecnici in circolazione da tanto tempo. E se pensate “non fa giocare bene il suo Milan” limitate il ragionamento a un aspetto che certamente ha una sua importanza, ma arriva molto dopo altre questioni».

Biasin, gestione, comunicazione e il corteggiamento delle big europee

Secondo Biasin, il valore di Allegri trascende la pura estetica del gioco, risiedendo nella capacità di gestire il gruppo e leggere i momenti della partita come pochi altri al mondo. Qualità che, non a caso, avrebbero attirato nuovamente l’interesse dei club più prestigiosi a livello internazionale, confermando lo status d’élite dell’allenatore toscano.

«Allegri riesce a trasmettere la sua idea di calcio? Eccome se ci riesce. Allegri è bravo a capire le partite e gestire i 90 minuti? Eccome, comprende punti di forza e punti deboli dei suoi avversari meglio di chiunque altro. Allegri è bravo a comunicare? Eccome, non si mette quasi mai in situazioni complicate e mai si aggrappa agli alibi, anche quando potrebbe. Allegri dà valore a ogni componente della sua rosa? Sì, non esclude nessuno, lavora con quel che ha. E infatti lo corteggia il Real (è così)».