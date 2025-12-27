Biasin parla così del Milan di Allegri: l’attacco c’è, mancano i pezzi in difesa. Le parole del giornalista

Biasin, nel suo editoriale per Tmw, parla così del Milan di Allegri: dalla corsa Scudetto alle necessità sul mercato

Nel consueto appuntamento editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha preso una posizione netta nel dibattito che circonda il valore reale della rosa del Milan. Mentre molti critici si dividono sulla competitività del gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri, il giornalista si schiera con chi vede nel club rossonero una realtà solida e attrezzata, pur ammettendo alcuni limiti strutturali rispetto alle dirette concorrenti per lo Scudetto.

Secondo Biasin, il Milan non possiede la stessa profondità di organico delle altre big, ma questo non rappresenta necessariamente un ostacolo insormontabile. “Il Milan ha una rosa decisamente limitata rispetto alle concorrenti scudetto, ma ha anche meno esigenze di allargarla“, ha spiegato, sottolineando come la strategia del club sia mirata a puntellare l’undici titolare con innesti funzionali piuttosto che accumulare alternative di pari livello.

Biasin, i pezzi del puzzle: l’attacco c’è, la difesa arriverà

L’analisi si sposta poi sulle mosse di mercato necessarie per completare il progetto tattico di Allegri. Se l’attaccante è già sbarcato a Milanello, il tassello mancante rimane un rinforzo nel reparto arretrato. Tuttavia, Biasin invita a non sovraccaricare di aspettative questi nuovi arrivi: “Con questi due pezzi di complemento (i titolari sono altri) Allegri ha e avrà tutto per puntare ai primi 4 posti“.

La tesi di Biasin è chiara: il Milan non ha bisogno di rivoluzioni, ma di giocatori di complemento capaci di dare respiro ai titolarissimi. Con una gestione intelligente delle risorse e il recupero dei pezzi pregiati, l’obiettivo della zona Champions League è ampiamente alla portata di un gruppo che ha già dimostrato di avere un’identità ben definita. Il focus, dunque, resta sulla qualità del blocco titolare, considerato il vero motore della stagione rossonera.