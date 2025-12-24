Biasin non ha dubbi: con due rinforzi il Milan può puntare ai primi quattro posti. Le sue parole

Biasin, nel suo editoriale per Tmw, ha parlato così del Milan di Allegri: con due rinforzi i rossoneri possono puntare ai primi quattro posti

Nel giorno della Vigilia di Natale, l’editoriale di Fabrizio Biasin su Tuttomercatoweb.com non ha deluso le attese, offrendo un’analisi puntuale sul momento del Milan. Al centro della riflessione c’è la qualità della rosa messa a disposizione di Massimiliano Allegri, ulteriormente rinforzata dall’ormai imminente arrivo di Niclas Füllkrug. Per l’attaccante tedesco si attende solo l’ufficialità, ma il suo innesto rappresenta già un tassello fondamentale per completare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione.

Biasin prende posizione nell’eterno dibattito sul reale valore della squadra rossonera. Pur ammettendo che il gruppo sia numericamente più limitato rispetto alle dirette concorrenti per lo scudetto, il giornalista respinge l’etichetta di “squadretta”. Secondo la sua visione, il Milan non ha bisogno di stravolgimenti, ma di innesti mirati che possano offrire alternative valide ai titolari, permettendo ad Allegri di gestire meglio le rotazioni e le emergenze.

Biasin, Due rinforzi per blindare il quarto posto

La strategia del club per il mercato invernale appare chiara: puntellare i reparti dove la coperta è più corta. Con l’arrivo del centravanti tedesco ormai definito, l’ultimo obiettivo della dirigenza è l’acquisto di un nuovo difensore centrale. “L’attaccante è arrivato, il difensore arriverà”, scrive Biasin, definendoli “pezzi di complemento” necessari per dare equilibrio a una rosa che ha già dei titolari ben definiti ma che necessita di profondità.

Con questi due innesti, il Milan avrà a disposizione tutto il necessario per lottare con convinzione per un posto nella prossima Champions League. Per Biasin, puntare ai primi quattro posti è un traguardo ampiamente alla portata di questa squadra, a patto di inserire quegli elementi funzionali che permettano di non disperdere punti preziosi contro le cosiddette “piccole”, proprio grazie a profili fisici e d’esperienza come quello di Füllkrug.