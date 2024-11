Biasin su Ibrahimovic: «Non è così tanto divertente per i tifosi del Milan!». Le parole

Le parole del giornalista Fabrizio Biasin su Zlatan Ibrahimovic nel suo Editoriale su Tuttomercatoweb.com

Fabrizio Biasin è intervenuto nel suo Editoriale su Tuttomercatoweb.com, parlando della presenza di Ibrahimovic, dirigente del Milan, nella nuova King’s League Italia.

PAROLE – «Zlatan Ibrahimovic, ex Dio di San Siro e ora dirigente tuttofare, si mette a filosofeggiare alla Kings League. Intendiamoci, Ibra che parla a un microfono, ride e fa battute è sempre divertente, ma magari non così tanto per i tifosi del Milan. Mentre Zlatan si diverte a far da ambasciatore di un torneo che è un incrocio tra il calcetto tra amici e Giochi Senza Frontiere, i tifosi rossoneri si sentono un po’ traditi. Speravano che il loro idolo, ora in giacca e cravatta, si buttasse anima e corpo nel club e, invece, lo vedono coinvolto in progetti che, per quanto innovativi, col Diavolo c’entrano una beata mazza. Ecco, un po’ di milanismo in più e un po’ di Kings League in meno non guasterebbe».