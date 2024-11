Biasin stronca Fonseca: «Con Leao sta sbagliando tutto. Va bene punirlo, ma deve capire che serve»

Biasin stronca Fonseca, la frecciata del giornalista tifoso dell’Inter riguardo la gestione di Leao al Milan: «Sta sbagliando tutto»

LA FRECCIATA – «Fonseca sta sbagliando tutto dal punto di vista della strategia. Tu puoi anche decidere che Leao non si sta comportando come vuoi tu o come magari vuole anche il resto della squadra e puoi scegliere di punirlo, va bene, ma ad un certo punto per pragmatismo devi capire che quel giocatore serve. E allora lo prendi, gli dici che stasera uscite a mangiare una pizza e metti a posto le cose».